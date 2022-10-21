مذكرا بموقفه لعام 2019.. الاتحاد الأوروبي يرفض الاتفاقية التركية الليبية

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس بوينو إنّ موقع الاتحاد واضح بشأن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح بوينو أنّ الموقف الاتحاد الأوروبي هو ذات الموقف عند عام 2019 عندما وقع الرئيس الرئيس التركي الاتفاقية البحرية مع حكومة الوفاق الوطني السابقة.

وأضاف بوينو مذكرة التفاهم تنتهك الحقوق السيادية للدول الثلاثة، والمذكرة لا تمتثل لقانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية للدول الثالثة.

واشار بوينو إلى أنّ هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها. يجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي، وفقا لقوله.