مذكرة بحث روسية بحق رئيسة وزراء إستونيا

تتعقد الأمور يوما بعد يوم بين روسيا وجيرانها، على خلفية الحرب الأوكرانية، لتتجاوز قطع العلاقات الدبلوماسية و الحصار الاقتصادي، لتصل إلى حد الملاحقة القضائية ضد رؤساء الدول و الحكومات.

وفي هذا السياق أصدرت وزارة الداخلية الروسية، مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.

وذكرت روسيا اليوم أن اسم كلاس ظهر فعلا على قائمة المطلوبين والملاحقين جنائيا التابعة لوزارة الداخلية الروسية.

وجاء في منشور القائمة: ” كالاس كايا. مطلوبة للعدالة بموجب مادة من قانون العقوبات الجنائية الروسي”.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية كذلك، وضع تيمار بيتركوب وزير الدولة الإستوني، في قائمة المطلوبين والملاحقين بتهم جنائية.

وهذه أول مرة تتم فيها ملاحقة زعيم دولة أجنبية في روسيا الاتحادية، تم إدراج وزير الثقافة الليتوانية سيموناس كايريس وبعض أعضاء البرلمان في لاتفيا في قائمة المطلوبين الروسية .