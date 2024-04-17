مذكرة تفاهم بين الليبية للحديد والصلب وشركة دانيلي الإيطالية

وقعت الشركة الليبية للحديد والصلب ، مذكرة تفاهم مع شركة دانيلي الإيطالية لإطلاق مشروع تنفيذ مصنع للاختزال المباشر.

وأوضحت الشركة الليبية عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أن المصنع سيُنتج مليوني طن من الحديد الإسفنجي، والحديد المقولب على الساخن سنويًا.

وسيكون المشروع مشاركة بين شركة دانييلي الإيطالية بنسبة 51 % ، والشركة الليبية بنسبة 49 %، ومن المتوقع استرجاع رأس ماله خلال 8 سنوات، بعد استكمال أعمال التنفيذ المقدرة بـ 3 سنوات ونصف.

وسيتم توطين المصنع داخل الشركة الليبية للحديد والصلب، ويعتمد في تشغيله على استخدام تقنية شركة دانييلي “EnergIron” وهي التقنية المنافسة لتقنية ميدركس الأمريكية، وفق بيان الشركة الليبية.

ولفتت الشركة إلى أنّ المنتجان للمشروع وهما الحديد الإسفنجي و المقولب على الساخن، مطلوبان في السوق المحلي و الأسواق العالمية، إضافة لحاجة الشركة الإيطالية إليهما.