مذكرة تفاهم بين هيئتي المعارض والإشراف على التأمين

وقعت الهيئة العامة للمعارض، والهيئة العامة للإشراف على الـتأمين، اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم بهدف دعم قطاع التأمين وتبادل الخبرات.

وتضمنت بنود المذكرة تشكيل لجنة تعمل على تفعيل بنودها واعداد البرامج والمشاريع المشتركة.

وقع المذكرة رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض، عصام العول، والمدير العام لهيئة الاشراف على التأمين أحمد الديب، تحت إشراف وزير الاقتصاد والتجارة السيد / محمد الحويج جرت مراسم

وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون والتنسيق في بناء سياسة واستراتيجية العمل لدعم قطاع التأمين وتبادل التجارب والخبرات للرفع من المردودية والقدرات للهيئتين في المجال الاقتصادي، وتوظيف إمكانيات الطرفين في المشاركة الفعالة بالمؤتمرات واللقاءات والمعارض على الصعيدين المحلي والدولي. ـ