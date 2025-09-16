مذكرة تفاهم بين «وزارة العمل والجوازات» لضبط السوق وتعزيز الشفافية

شهد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد، أمس الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتأهيل ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية العميد يوسف مراد وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، لتعزيز التعاون في تنظيم سوق العمل الليبي.

وأوضح الوزير أهمية ربط المنظومات الإلكترونية عبر منصة “وافد” الرقمية لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالعمالة الأجنبية وضبط أوضاعها، مشيراً إلى الإجراءات المتخذة لتنظيم تواجد العمالة بشكل قانوني مع الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة لعملهم.

وتشمل المذكرة محاور رئيسية، أبرزها تنظيم عمل المنصة وتحديد الصلاحيات لإدارة الحسابات ومراجعة الطلبات وإصدار التصاريح، مع تدقيق الإجراءات الأمنية والإدارية لضمان سلامة العمليات، بالإضافة إلى تبادل البيانات بشكل منتظم لتفادي الازدواجية، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ، مع الالتزام بسرية المعلومات ووضع آليات لحل أي نزاعات بين الطرفين.

وأكد الوزير أن هذه الجهود المشتركة تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العمالة في ليبيا بما يحقق الأمن المجتمعي، ويعزز الرقابة والشفافية، ويضمن حقوق العمال ويحافظ على استقرار سوق العمل.