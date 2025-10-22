مذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم والعمل لتطوير كفاءة الكوادر التعليمية

في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لتطوير قطاعي التعليم والتدريب، عُقد اليوم اجتماع تقابلي بين مركز التدريب وتطوير التعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل، خُصص لبحث سُبل التعاون المشترك ودعم البرامج التدريبية الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر التعليمية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، شهد الاجتماع استعراض تقرير إنجاز الخطة التدريبية المشتركة، التي استهدفت تطوير قدرات مديري ومساعدي مديري المؤسسات التعليمية بمنطقة طرابلس الكبرى، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التنفيذية القادمة التي تشمل مناطق أخرى من البلاد.

وعلى هامش الاجتماع، جرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بحضور مديري الإدارات المختصة من الطرفين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي وجودة التعليم، من خلال تشكيل لجنة فنية دائمة مشتركة تُعنى بتنفيذ البرامج والخطط المتفق عليها، بما يضمن تطبيق مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة العملية التدريبية والتعليمية.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الطرفين على الارتقاء بالمنظومة التدريبية والتعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يعزز تنمية القدرات الوطنية ويواكب متطلبات التنمية في ليبيا.