مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز «الإرشاد الزراعي وإدارة المياه» في ليبيا

تصدّر توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة التربة والري والصرف بوزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية والمركز الوطني للإرشاد والتعاون الزراعي بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، فعاليات اليوم العالمي للمياه والسنة الدولية للمرأة المزارعة 2026.

وحضر التوقيع ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في خطوة تهدف إلى دعم الإرشاد الزراعي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية في ليبيا، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الزراعية في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه والاعتماد على الموارد الجوفية.

وتهدف المذكرة إلى دعم الإرشاد الزراعي، مع التركيز على الجمعيات المائية ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية في القطاع المائي.

وعقب مراسم التوقيع، قدّمت الدكتورة سامية قريميدة، ممثلة منظمة الفاو في ليبيا، عرضاً حول مشاريع المنظمة لدعم وتمكين المرأة في القطاع الزراعي، فيما استعرض المهندس سليمان عبود، مدير إدارة التربة والري والصرف ونقطة اتصال وزارة الموارد المائية بمشروع “مروات-2”، أبرز نتائج مشروع منصة دعم القرار لتحسين إنتاجية مياه الري، متضمناً نتائج زيارة مشروع “غدوة” الزراعي.

وتلت ذلك جلسة حوارية نسائية أدارتها الإعلامية فاطمة الجحاوي، ناقشت دور المرأة في إدارة الموارد المائية والزراعية، بمشاركة عدد من المختصات من جهات حكومية وفنية متنوعة.

وشاركت ميساء وريث، رئيسة قسم الموارد المائية بإدارة الدراسات والبحوث المائية بوزارة الموارد المائية، في استعراض التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع المياه وتأثيرات التغيرات المناخية.

فيما تطرقت فاطمة الفرجاني، من المركز الليبي للاستشعار عن بعد، إلى دور تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تحسين إدارة الموارد المائية.

كما ناقشت إسراء البكوش، ممثلة وزارة الدولة لشؤون المرأة، سبل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في إدارة المياه، في حين أوضحت فاطمة الكيلاني، مدير إدارة التنمية الريفية بالمركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي، دور المرأة الريفية في تحقيق الأمن الغذائي.

وشاركت سمية بن لطيف، عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، حول تحقيق الأمن المائي والغذائي في ظل التحديات المناخية، مؤكدة أهمية دور المرأة في التحول التنموي.

كما سلطت المهندسة سجى الزبير، المختصة في الإصحاح البيئي، الضوء على أهمية التحاليل المخبرية لمراقبة جودة المياه ودعم اتخاذ القرار، بينما أبرزت أسماء الرقيعي، من المركز الوطني للأرصاد الجوية، دور الأرصاد الجوية الزراعية في التنبؤ المبكر بالظواهر المناخية.

واختُتمت الجلسة بإصدار مجموعة من التوصيات التي أكدت على تعزيز الشراكات والعمل المشترك لدعم الاستدامة في قطاعي المياه والزراعة.