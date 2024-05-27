مذكرة تفاهم لتأهيل 60 موقعا سياحيا في ليبيا

وقعت وزارة السياحة والآثار بالحكومة الليبية المكلفة، اتفاقا مع شركة إعمار ليبيا القابضة، لصيانة وترميم وتشغيل واستثمار قرابة 60 مشروعا وموقعا سياحيا ومشروعا خدميا، وصيانة المعالم الأثرية والعقارات التابعة للوزارة.

واتفق الطرفان على كافة البنود والتفاصيل بالخصوص، وستوفر الوزارة للشركة كافة المعلومات والقوائم والمستندات الخاصة بالمواقع والعقارات المملوكة للوزارة والجهات التابعة لها.

وبموجب الاتفاق تلتزم الشركة بتقديم الدراسات الهندسية، على أن تحال للطرف الأول للاطلاع عليها وإبداء الرأي حولها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.