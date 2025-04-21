ليبيا ومصر.. توقيع مذكّرة تفاهم لتطوير «جودة التدريب المهني»

وقعت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “مذكرة تفاهم بين مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية التابع للوزارة، والمجلس الوطني للتدريب والتعليم بجمهورية مصر العربية، على هامش أعمال الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي”.

وحضر التوقيع كلا من “وزير العمل والتأهيل بحكومة االوحدة الوطنية علي العابد الرضا، وسفير ليبيا لدى جامعة الدول العربية، ووكيل عام وزارة العمل والتأهيل، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر، نائب رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم الدكتور طلعت عبد القوي، وعدد من المسؤولين من الجانبين”.

وتهدف الاتفاقية إلى “تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، ورفع جودة التدريب، ومنح شهادات الكفاءة المهنية وفق المعايير الدولية، بما في ذلك تطبيق المواصفات العالمية (ISO) في قطاع التدريب المهني في ليبيا”.

وأكد وزير العمل والتأهيل علي العابد رضا “أن هذه الخطوة تمثل بداية تنفيذ خطة وطنية نحو الاعتماد الدولي”، مشيداً بتجربة جمهورية مصر العربية كنموذج ناجح في مجال الجودة والاعتماد، وأوضح أن “الاتفاقية تُعد لحظة تاريخية في مسيرة تطوير قطاع التدريب الليبي”، كاشفاً أن “المركز بدأ فعلياً في تطبيق خمس مواصفات قياسية دولية ضمن مشروع الاعتماد”.

من جهته، عبّر الدكتور طلعت عبد القوي، عن سعادته بالشراكة مع مركز ضمان الجودة، مؤكداً “أهمية التعاون العربي في مجالات التنمية البشرية والتدريب المهني”.