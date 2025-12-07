مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الأكاديمية والأمنية في ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن الأكاديمية الليبية للدراسات العليا وكلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية وقعتا مذكرة تفاهم وتعاون علمي، بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية، وتطوير برامج الدراسات العليا، ودعم مسارات البحث العلمي، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التوقيع جرت في مقر الأكاديمية بجنزور، بحضور عدد من القيادات الأمنية والأكاديمية، في خطوة تؤكد التزام المؤسستين بالارتقاء بالمستوى العلمي وبناء بيئة بحثية مشتركة تسهم في دعم المنظومة الأكاديمية والأمنية في ليبيا.

وجاءت المذكرة في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الأمنية، وتطوير برامج دراسات عليا متخصصة تلبي احتياجات الدولة في مجالات الأمن والبحث العلمي.

وتسعى الاتفاقية إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتأهيل كوادر متخصصة تدعم العمل الأمني والمؤسسي، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الحديثة في مجالات الأمن والتعليم.