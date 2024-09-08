مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع حيوي مع مصر وتشاد

وقع مدير “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا” بلقاسم حفتر، مذكرة تفاهم مع “شركة المقاولون العرب” لتنفيذ مشروع طريق حيوي يربط بين مصر وليبيا وتشاد.

وأوضح الصندوق في بيان، “أن المشروع يهدف إلى ربط ليبيا بدول الجوار مصر وتشاد عبر شبكة طرق حديثة تمتد لمسافة 393 كيلومترا داخل الأراضي الليبية، ابتداء من منطقة العوينات على الحدود المصرية وحتى الحدود التشادية”.

وأضاف: “من المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع قريبا، وفقا لأعلى المعايير العالمية، وسيعمل على تحسين حركة التجارة والنقل بين الدول الثلاث، وتسهيل تنقل المواطنين والبضائع، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة”.

هذا ويأتي هذا المشروع ضمن خطة صندوق التنمية لإعادة إعمار ليبيا، والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية تساهم في تطوير البنية التحتية وتنشيط الاقتصاد الوطني.