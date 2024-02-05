مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون الدفاعي بين السعودية وكوريا الجنوبية

وقعت السعودية و كوريا الجنوبية، مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون الدفاعي، في الوقت الذي تتطلع فيه سول إلى إبرام المزيد من اتفاقات مبيعات الأسلحة في المنطقة.

ونقلت رويترز عن إدارة برنامج المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية قولها في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الاتفاقية ستشهد قيام الجانبين بإنشاء لجنة مشتركة لتشكيل مجموعة عمل لأبحاث وتطوير أنظمة الأسلحة، بالإضافة إلى الإنتاج لمواصلة التعاون في مجال الدفاع.

وبينت الوزارة أن وزير الدفاع شين وون سيك، الذي زار الرياض لحضور معرض الدفاع العالمي، كجزء من زيارة تستغرق أسبوعا إلى الشرق الأوسط، حضر ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان مراسم توقيع الاتفاقية.

وتتطلع كوريا الجنوبية إلى تعزيز مبيعاتها لتصبح واحدة من أكبر موردي الأسلحة في العالم، على الرغم من المنافسة الشديدة من مصدري الأسلحة العالميين الآخرين.

وأظهرت بيانات من وزارة الدفاع أن مبيعاتها من الأسلحة قفزت إلى 17 مليار دولار في عام 2022 من 7.25 مليار دولار في العام السابق، كما زادت صادرات البلاد من الأسلحة إلى الشرق الأوسط بنحو عشرة أضعاف بين عامي 2013 و2022، وفقا لغرفة التجارة والصناعة الكورية.

وفي السنوات القليلة الماضية أبرمت شركات هانهوا وبونجسان وإل.آي.جي نكس1 الكورية الجنوبية اتفاقات مع السعودية، تبلغ قيمتها مجتمعة حوالي 989 مليون دولار، لشراء قاذفات صواريخ متعددة وذخيرة وأنظمة كهروضوئية.