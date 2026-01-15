مذكرة تفاهم لدعم «الطلبة والبحث العلمي» في علوم الطاقة

وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة شلمبرجير (SLB) مذكرة تفاهم مع جامعة عمر المختار، تهدف إلى دعم البحث العلمي، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز مهارات طلبة التخصصات المرتبطة بعلوم النفط والطاقة، وعلى رأسها الجيولوجيا وعلوم الأرض.

وتسعى المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون بين الأطراف الموقعة من خلال دعم وتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية وبحثية، بما يرفع من دور جامعة عمر المختار كمؤسسة تعليمية رائدة قادرة على إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ويدعم مسارات التنمية المستدامة في قطاع الطاقة الليبي.

كما تشمل الاتفاقية مساهمة شركة شلمبرجير بتوفير منظومات وبرمجيات تقنية متقدمة في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، بما يسهم في ربط التعليم النظري بالتطبيقات العملية الحديثة، وتعزيز كفاءة الطلاب والكوادر الوطنية في المجال.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لدعم تطوير التعليم الأكاديمي المتقدم في مجالات الطاقة، وتعزيز التعاون المستدام مع الجامعات، بما يسهم في خدمة التنمية الوطنية وتلبية احتياجات قطاع الطاقة في ليبيا.