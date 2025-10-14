مذكرة تفاهم مع إيطاليا لتعزيز صورة ليبيا على الساحة الدولية

في خطوة استراتيجية لتعزيز صورة ليبيا على الساحة الدولية، وقع مركز الاتصال الحكومي مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الإيطالية.

وتهدف هذه المذكرة إلى تحسين صورة ليبيا في مجالات السياحة والثقافة والتنمية والاستثمار، من خلال إطلاق حملات إعلامية مشتركة، وتدريب الكوادر الإعلامية في مجالات الاتصال الحكومي وإدارة الأزمات.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الاتصال الاستراتيجي، وإنشاء منصات تواصل لنقل صورة إيجابية وواقعية عن ليبيا.

وفي هذا الإطار، أكد مدير عام مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو حلقة، أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية المركز لتعزيز الشراكات الدولية وتحسين التواصل الفعّال مع العالم. من جهته، ثمن رئيس غرفة التجارة الإيطالية، نيكولا كوليتشي، هذه الشراكة التي ستدعم العلاقات الاقتصادية والإعلامية بين البلدين.