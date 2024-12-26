مذكّرة تعاون مع الجزائر لتسهيل الإجراءات الجمركية ومكافحة التهريب

اختتمت اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة الليبية- الجزائرية بالتوقيع على محضر للتعاون الجمركي بين البلدين.

وتضمن محضر التعاون للجنة المشتركة الذي وقعه كلا من مدير عام مصلحة الجمارك الليبية المكلف اللواء ” موسى علي محمد ” ونظيره المدير العام للجمارك الجزائرية اللواء ” عبد الحفيظ بخوش ” تعزيز التعاون في مجال مكافحة التهريب، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتبادل المعلومات والخبرات التقنية بما يساهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الطرفان في ختام الاجتماعات المشتركة التزامهما بتنفيذ بنود المحضر وتعزيز التعاون المشترك ودعم الاستقرار والتنمية لتحقيق المصالح المشتركة.