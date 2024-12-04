افتتح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، فعاليات مؤتمر “تكافؤ الفرص والإدماج للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة عمل داعمة”، تحت شعار (إدماج- توظيف- حماية اجتماعية)، الذي يستمر ليومي 4-5 ديسمبر 2024.

وحصر الافتتاح “وزير التربية والتعليم، الدكتور موسى المقريف، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات والمؤسسات، ومديري الإدارات والجهات التابعة للوزارتين، وبمشاركة واسعة من فئة ذوي الإعاقة على صعيد المنظمات المحلية والأفراد”.

وأكد الوزير في كلمته أهمية “إدماج هذه الفئة، وتدريبها، ودمجها في سوق العمل، مع التشديد على عدم التمييز ضدها في جميع القطاعات، باعتبارها جزءًا أساسيًا من المجتمع. وأشار الوزير إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه الفئة، مؤكدًا استمرار الوزارة في التفتيش على المؤسسات لضمان تطبيق قانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن تشغيل ذوي الإعاقة بنسبة 5‎%‎ من إجمالي الموظفين”.

بدوره، ثمّن وزير التربية والتعليم “جهود وزارة العمل، مؤكدًا استيعاب مخرجات التعليم من قِبَل الوزارة لتشغيلها”.

وعلى هامش الملتقى، وقّع وزِير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدّكتور “موسى المقريف”، ووزير العمل والتأهيل المُهندس “علي العابد”، صباح اليوم الأربعاء مذكِّرة تفاهم، بِحضور مُدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة “مفتاح الدريجي”، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارتَين، إضافة إلى متخصِّصين في مجال ذوي الإعاقة.

وَتهدِف المذكِّرة التي تم توقِيعها بفندق باب البحر، “إلى توفيرِ العمل اللائِق والبيئة المناسبة للأشخاص من “ذوي الإعاقة” من خلال تدريبهم وتأهِيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الليبي”.

وَتتضمّن بُنود مذكِّرة التّعاون “وضع البرامج والخطط التّدريبية والتّشغيلية لِتدريب وتأهيل الأشخاص من الاِحتياجات الخاصة في كافة المجالات المهنية والحرفية والإدارية بما يتناسب مع قدراتهم، مع ضمان معايير الصّحة والسلامة أثناء العملية التدريبية”.

كَما تتضمّن مذكِّرة التّفاهم “الإعداد لإقامة ورش العمل لِمُعلّمي الفئات الخاصة لرفع كفاءاتهم، وتهيئة الميسرات والوسائل التّعليمية لتسهيل اِندماج ذوي الإعاقة داخل المؤسّسات التّعليمية”.

وزير العمل يفتتح فعاليات مؤتمر تكافؤ الفرص لتشغيل وإدماج ذوي الإعاقة. طرابلس 4 ديسمبر 2024 افتتح معالي وزير العمل… تم النشر بواسطة ‏وزارة العمل والتأهيل – ليبيا‏ في الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤