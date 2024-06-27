«مرآة آيفون» .. ميزة جديدة من أبل

أتاحت شركة آبل ميزة “انعكاس آيفون” iPhone Mirroring للمطورين الذين يختبرون الإصدارات التجريبية لنظامي التشغيل iOS 18 في هواتف آيفون وmacOS Sequoia في أجهزة ماك.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين بث شاشة هواتف آيفون مباشرة إلى جهاز ماك، لتوفير تجربة متكاملة تسمح بإدارة تطبيقات آيفون وتشغيلها في أجهزة ماك، بالإضافة إلى نقل الملفات بسلاسة بين الهواتف والحواسيب.

وكانت آبل قد أعلنت ميزة “انعكاس آيفون” أول مرة خلال مؤتمر المطورين الأخير WWDC 2024 الذي عُقد في وقت سابق من شهر يونيو. وتسهم هذه الميزة في تعزيز التفاعل بين تطبيقات ماك وتطبيقات آيفون، وهو ما أوضحته آبل خلال العرض التقديمي في المؤتمر.

وتُعد تلك الميزة إحدى مزايا الاستمرارية في أجهزة آبل، وهي تتيح للمستخدمين الوصول الكامل إلى هواتف آيفون الخاصة بهم والتفاعل معها مباشرة من حواسيب ماك، إذ تظهر الخلفية والأيقونات المخصصة للمستخدم تمامًا كما هي في هواتف آيفون، ويمكنه التمرير بين الصفحات على الشاشة الرئيسية، أو فتح تطبيقاته المفضلة وتصفحها، واستخدام لوحة المفاتيح ولوحة اللمس والفأرة للتفاعل مع هواتف آيفون.

وتوفر ميزة “انعكاس آيفون” للمستخدمين إمكانية تشغيل تطبيقات آيفون الخاصة بهم مباشرة في جهاز ماك دون الحاجة إلى إلغاء قفل الهاتف، كما تعرض إشعارات آيفون على سطح المكتب في حواسيب ماك، بالإضافة إلى إمكانية الرد على التنبيهات الواردة من مختلف التطبيقات.

ويمكن للمستخدمين عبر تلك الميزة مشاركة شاشة آيفون بسهولة مع الآخرين من خلال حواسيب ماك من أجل مكالمات الفيديو أو العروض التقديمية.

وفيما يتعلق بالأمان، يظل هاتف آيفون الفعلي مقفلًا عند استخدام ميزة “انعكاس آيفون” في جهاز ماك، مما يمنع أي شخص من الوصول إلى الهاتف دون إذن مالكه، حتى لو تُرك في مكان آخر.

وتوفر آبل الميزة حاليًا للمطورين الذين يختبرون النسخة التجريبية الثانية من نظامي التشغيل iOS 18 و macOS Sequoia، ومن المقرر إطلاق النسخ التجريبية العامة للمستخدمين الراغبين في تجربة المزايا الجديدة خلال وقتٍ قريب، في حين ستصدر الإصدارات النهائية من تلك الأنظمة في خريف العام الجاري لكافة المستخدمين.