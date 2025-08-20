«مراد الهدلي» ينتقل إلى نادي المدينة لموسم واحد قابل للتجديد

في خطوة بارزة في سوق الانتقالات المحلي، أعلن نادي المدينة عن تعاقده مع لاعب الأهلي طرابلس التونسي، متوسط الميدان مراد الهدلي، لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

ويُعدّ الهدلي من الأسماء البارزة في صفوف الأهلي طرابلس خلال السنوات الماضية، حيث ساهم بقدراته الفنية والبدنية في عدة استحقاقات محلية، وتميّز بمرونته في إطلالته بخط الوسط داخل المستطيل الأخضر.

وأكدت مصادر من داخل نادي المدينة أن التعاقد مع الهدلي يأتي في إطار خطة تدعيم الصفوف بلاعبين أصحاب خبرة، من أجل المنافسة بقوة على بطولة الدوري الممتاز، وتحقيق حضور قوي في الاستحقاقات القادمة.

من جهته، عبّر اللاعب عن سعادته بهذه التجربة الجديدة، قائلاً إن انتقاله إلى المدينة يمثل مرحلة مهمة في مسيرته الكروية، واعداً جماهير الفريق ببذل أقصى ما لديه من أجل الدفاع عن ألوان النادي وإسعاد أنصاره.

ويُنتظر أن يلتحق الهدلي مباشرة بتدريبات الفريق، استعداداً لانطلاق الموسم الكروي، في ظل أجواء حماسية يطمح من خلالها نادي المدينة إلى العودة إلى الواجهة وإثبات مكانته كأحد أبرز الأندية في ليبيا.