مراسلات مزورة تُشعل التواصل الاجتماعي وتُخرج البعثة الأممية عن صمتها

نفى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عـادل جمعة الرسالــة المحالـة باسمه إلى وزيـر الداخلية حـول العملية الانتخابية.

جاء ذلك عقب انتشار رسالة مزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعا في عادل جمعة وزارة الداخلية إلى إيقاف خطّة تامين الانتخابات.

من جانبها، نفت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا صحة الرسالة المنسوبة إلى يان كوبيش والأمين العام أنطونيو غوتيريش تهاجم المترشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة.

واكدت البعثة الأممية على انّ المراسلة المزورة محاولة يائسة وطفولية لتضليل الرأي العام وندعو الليبيين لليقظة والانتباه من الأخبار الملفقة والكاذبة.