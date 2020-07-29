مراسم تسليم واستلام بشركة الكهرباء

وفق قرار الجمعية العمومية، بإعادة تشكيل مجلس الإدارة للشركة العامة للكهرباء أقيمت مراسم تسليم واستلام في الشركة العامة للكهرباء.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، بأنه أقيم صباح اليوم الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، مراسم تسليم واستلام بين رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام فتحي العبدلي، ورئيس مجلس الإدارة السابق عبد المجيد حمزة.

وحضر المراسم، رئيس اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي برئاسة عبدالمجيد القطروني، وأعضاء لجنة التسليم والاستلام من ديوان رئاسة الوزراء والشركة العامة للكهرباء.

هذا وكانت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء قد قررت خلال اجتماعها العادي الثاني للعام 2020 برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مؤخرًا، لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وفق القرار رقم “2” بشان إعادة تشكيل مجلس الإدارة.