مراسم تسليم واستلام بين المدير السابق والجديد لمركز مكافحة الأمراض

أقيمت اليوم الاثنين، بقاعة اجتماعات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مراسم استلام وتسليم بين الدكتور بدر الدين النجار مدير عام المركز السابق، والدكتور حيدر مفتاح السايح مدير عام المركز الجديد المكلف من قِبل حكومة الوحدة الوطنية.

وافتُتِحت مراسم الاستلام والتسليم بكلمة للدكتور بدر الدين النجار، قدم فيها نبذة عن المركز والمهام المنوط بها ودور المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مواجهة الجوائح والأوبئة والحفاظ على صحة المجتمع.

كما أكد الدكتور بدر الدين النجار على أهمية الحفاظ على مكونات المركز من إدارات وفروع وشبكات الرصد التقصي في عموم البلاد.

من جانبه شكر الدكتور حيدر مفتاح السايح، في كلمة له، الدكتور النجار على مجهودات التي بذلها خلال مسيرته بالمركز وكذلك شكر رئيس وأعضاء لجنة الاستلام والتسليم وكذلك الحضور وكل العاملين بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وأكد على تكملة مسيرة البناء والتطوير للمركز وإبداء استعداده للعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على الأمن الصحي للبلاد والمجتمع، وفق قوله.