‏أُقِيم اليوم الاثنين، بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، مراسم تسليم واستلام مهام النائب العام بين القائم بأعمال النائب العام السابق إبراهيم مسعود والصديق الصور الذي تم اختياره بالإجماع من قِبل مجلسي النواب والأعلى للدولة لتولي مهام النائب العام لدولة ليبيا.

وحضر المراسم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن، ووزير التربية والتعليم، وعضو المجلس الأعلى للقضاء محمد الغويل، ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية.

وشهد الحفل إلقاء كلمات شكر وثناء للقائم بأعمال النائب العام السابق على ما قدمه من أعمال طيلة فترة عمله، بحسب ما أفادت قناة ليبيا الرسمية.

وفي 20 أبريل الماضي، صوت مجلس النواب، في جلسته بمدينة طبرق، بأغلبية النواب الحاضرين على اعتماد الصديق الصور نائباً عاماً.

وجرى انتخاب الصور من بين 8 من أعضاء الهيئات القضائية رشحهم المجلس الأعلى للقضاء لهذا المنصب.

ويشغل الصور منذ سنوات منصب رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام.

وعبر الصديق الصور عن اعتزازه بالثقة التي منحها له مجلس النواب باختياره نائبا عاما.

وأعرب الصور في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، عن تطلعه إلى أن يُؤدي هذه الأمانة بكل إخلاص وتفاني في سبيل رفعة الوطن وسيادة القانون، وفق قوله.