مراسم تسليم واستلام هيئة الكهرباء في بنغازي

أشرف نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين أعطية القطراني، أمس الأربعاء، على مراسم التسليم والاستلام للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية.
وجرت مراسم التسليم والاستلام في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة وديوان مجلس الوزراء.
وسلم رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري مهام الهيئة وجرد كافة أصولها الثابتة والمنقولة وخزائنها ومخازنها لنائب رئيس مجلس الوزراء.
وأثنى نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين أعطية القطراني على دور الهيئة وعملها على استقرار الشبكة العامة في مناطق عملها رغم الصعوبات التي مرت بها، وفق قوله.
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