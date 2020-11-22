مراقبة انتخابات جالية بوركينا فاسو في ليبيا

واكبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إجراء الانتخابية الرئاسية البوركينية، التي ينفذها فرع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بمقر سفارة جمهورية بوركينا بطرابلس، تزامنا مع انطلاقها اليوم الأحد.

وتابع وفد المفوضية صحبة رئيس فرع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بليبيا حامد أبراهيم وسفير جمهورية بوركينا فاسو أبرهام ترواري، الاجراءات الانتخابية المتبعة بالمركز الانتخابي بليبيا، وتوافد الناخبين من الجالية على صناديق الاقتراع، والمقدرة بحسب سجل الناخبين 372 ناخبا.

وأشاد رئيس اللجنة الفرعية حامد إبراهيم بدور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تبادل الخبرات، والاستفادة من تجاربها في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ومستوى استعداداتها وتعاطيها الفني مع إجراء الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر من العام القادم 2021م، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للمفوضية.

من جهته نوه سفير بوركينا فاسو إلى نتائج لقائه برئيس المفوضية الدكتور عماد السائح الأسبوع الماضي، التي ترجمتها مواكبة المفوضية للانتخابات الرئاسية البوركينية، وزيارة وفدها إلى مركز الاقتراع بالسفارة.

هذا وتشهد جمهورية بوركينا فاسو اليوم الأحد، انطلاق انتخاباتها الرئاسية والتشريعية بمنافسة 13 مترشحا للرئاسة وبمشاركة 6 مليون ناخبا بحسب ما أعلنته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

واستلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دعوة رسمية من اللجنة المستقلة للانتخابات في دولة بوركينا فاسو لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية للجالية البوركينية في ليبيا التي ستنعقد الأحد القادم في مقر السفارة بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقِد يوم 18 نوفمبر الجاري، بديوان المفوضية في طرابلس، بين رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح وسفير دولة بوركينا فاسو لدى ليبيا أبرهام ترواري، بحضور رئيس قسم العمليات الخارجية عبدالغني دعبوب.

وأفادت المفوضية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن اللقاء استعرض التجربة الديمقراطية تحت إشراف مؤسستي الإدارة الانتخابية في كل من الدولتين، ومناقشة التواصل لبحث أوجه التعاون بين الإدارتين كخطوة نحو بناء علاقات قوية بين مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

كما استعرض اللقاء تحضيرات المفوضية واستعداداتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأعرب د. السايح عن تقديره لسفارة دولة بوركينا فاسو لهذه الدعوة بمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تدل على مدى الثقة والحيادية التي تتمتع بها المفوضية العليا للانتخابات ومدى كفاءة كادرها الفني، وفق قوله.

وأكد على تكليف فريق من المفوضية للمشاركة في مراقبة الانتخابات البوركينية، والاطلاع على آليات وتنفيذ الانتخابات في الخارج التي تتبعها اللجنة المستقلة للانتخابات في بوركينا فاسو.