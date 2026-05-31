استجابة طبية عاجلة لـ«حماية السكان» بالمناطق المتضررة

أكد مركز طب الطوارئ والدعم استمرار فرقه الطبية في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين داخل المناطق المتضررة، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي العام لا يزال تحت السيطرة، بالتزامن مع مواصلة الجهود لمعالجة التداعيات الصحية الناتجة عن الأزمة.

وأوضح المركز أن الفرق الطبية تتابع بشكلٍ متواصل مخاطر انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه، إلى جانب الأوبئة المعوية المرتبطة بركود المستنقعات وتجمعات المياه، فضلًا عن التعامل مع ارتفاع حالات لدغات العقارب والأفاعي في عدد من المناطق المتأثرة.

وأضاف أن الفرق الميدانية نفذت أكثر من 20 حالة كشف طبي، وقدمت خدمات صحية مباشرة للمواطنين ضمن إطار خطة الاستجابة الطارئة، مع استمرار العمل الميداني لمتابعة المستجدات الصحية والتدخل السريع عند الحاجة.

وأشار المركز إلى تسخير جميع الإمكانات البشرية والفنية واللوجستية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية، وتنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يساهم في الحد من المخاطر الصحية وحماية السكان في المناطق المتضررة.

وتبرز أهمية المتابعة الصحية في المناطق المتأثرة بالأزمات والكوارث الطبيعية، نظرًا لارتفاع احتمالات انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه وركودها، إضافة إلى زيادة فرص التعرض للدغات العقارب والأفاعي نتيجة التغيرات البيئية واقترابها من المناطق السكنية.

وتعتمد الجهات الصحية في مثل هذه الحالات على فرق الاستجابة السريعة وأنظمة الرصد الوبائي الميداني لرصد أي مؤشرات مبكرة لتفشي الأمراض، بما يساهم في احتواء المخاطر الصحية والحفاظ على سلامة المواطنين واستمرارية الخدمات الطبية الأساسية.