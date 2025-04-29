مراقبو الانتخابات.. صمّام الأمان لنزاهة الانتخابات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مراقبة انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، وذلك ضمن جهودها لضمان الشفافية والنزاهة وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

ودعت المفوضية منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية الراغبة في مراقبة الانتخابات إلى تقديم طلباتها عبر مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة لها.

من هم مراقبو الانتخابات؟

مراقبو الانتخابات هم أفراد يمثلون منظمات محلية أو دولية، يتم تفويضهم بمتابعة مجريات العملية الانتخابية. ويضطلعون بدور رقابي محايد يهدف إلى تقييم مدى توافق الانتخابات مع القوانين المحلية والمعايير الدولية.

المهام الأساسية للمراقبين:

متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية.

التأكد من الالتزام بالقوانين والتشريعات ذات العلاقة.

مراقبة مدى توافق الإجراءات مع المعايير الدولية.

تعزيز ثقة المواطنين بنتائج الانتخابات من خلال تقارير مهنية ومحايدة.

نطاق عمل المراقبين، يشمل عمل المراقبين مراحل عدة من العملية الانتخابية، منها:

تسجيل الناخبين والمرشحين.

مراقبة الحملات الانتخابية.

متابعة يوم الاقتراع وإجراءات الفرز والعد.

مراقبة إعلان النتائج المؤقتة والنهائية.

رصد الشكاوى والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

مهام تفصيلية يقوم بها مراقبو الانتخابات:

تحليل الأطر القانونية والتنظيمية للانتخابات.

مقابلة المعنيين بالعملية الانتخابية، من مسؤولي المفوضية وممثلي الأحزاب والمرشحين والإعلام والمجتمع المدني.

تقييم الاستعدادات الفنية واللوجستية للانتخابات، بما في ذلك التدريب وتوزيع المواد الانتخابية.

زيارة مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية من بدايتها حتى نهايتها.

إصدار تقارير مستقلة، وإجراء مؤتمرات صحفية لنشر النتائج والملاحظات.

معلومات التواصل والتسجيل:

تُقدَّم طلبات التسجيل لمراقبة الانتخابات عبر مكاتب الإدارة الانتخابية في مختلف البلديات. ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة:

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