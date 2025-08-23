مراكز الاقتراع في الزاوية تشهد حركة مكثّفة للمشاركة بالانتخابات

شهدت مراكز الاقتراع التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية الزاوية، والتي تشمل الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، الزاوية الشمال، صبراته، صرمان، وبئر الغنم، حركة انتخابية ملحوظة منذ بدء عملية التصويت في انتخابات المجالس البلدية.

ويأتي هذا الإقبال في إطار مشاركة المواطنين الفاعلة لتحديد ممثليهم المحليين والمساهمة في تعزيز العملية الديمقراطية على المستوى البلدي.

وكانت بدأت صباح اليوم السبت 23 أغسطس 2025، عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية في البلديات التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية بالزاوية، وتشمل: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، الزاوية الشمال، صبراته، صرمان، وبئر الغنم.

وأفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمتابعات من داخل مراكز الاقتراع المستهدفة، مؤكدة أن العملية تسير بشكل منتظم وفق الجدول الزمني المحدد، حيث يستمر التصويت حتى الساعة 6 مساءً.

وشددت على ضرورة حضور الناخبين والناخبات مع مستند إثبات الهوية وبطاقة الناخب الخاصة بالمجالس البلدية.