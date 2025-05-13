مراكز الشرطة تفتح أبوابها لاستقبال شكاوى المواطنين وانتشار أمني مكثف في طرابلس وأبو سليم

شرعت مراكز الشرطة والأقسام الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس في استقبال شكاوى المواطنين وتقديم الخدمات الأمنية بشكل فعّال، في خطوة تؤكد حرص وزارة الداخلية على ضمان أمن وسلامة المواطنين وتعزيز ثقتهم بالمؤسسة الأمنية.

وفي السياق ذاته، وبتعليمات من وزير الداخلية المكلف، نفذت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية انتشارًا أمنيًا مكثفًا داخل نطاق بلدية أبو سليم والعاصمة طرابلس، وذلك ضمن خطة الوزارة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وباشرت الدوريات مهامها بشكل منتظم، بالتعاون مع المكونات الأمنية الأخرى، من خلال التواجد الميداني المستمر في الشوارع والأحياء، بهدف المجاهرة بالأمن، وضبط المظاهر السلبية، والتعامل مع الخارجين عن القانون وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لبسط سلطة القانون، وتعزيز الأمن المجتمعي في مختلف مناطق العاصمة.