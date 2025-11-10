مراكز شرطة طرابلس تضبط عدداً من المتهمين بقضايا إيذاء وسرقة وخيانة أمانة

تمكن مركز شرطة الأوسط بطرابلس، في إطار تنفيذ المهام الأمنية المكلف بها، من ضبط شخصين متهمين في قضايا مختلفة، الأول متهم بالإيذاء الجسيم عقب بلاغ ورد من أحد المواطنين عن تعرضه للاعتداء في منطقة المدينة القديمة، وتم ضبط المشتبه به في ذات يوم الواقعة وإحالته إلى النيابة المختصة، والثاني متهم بسرقة هاتف نقال، حيث تم تحديد هويته وضبطه وإحالته أيضاً للنيابة.

وفي مركز شرطة عين زارة، نجح أفراد المركز في ضبط عدد من المتهمين بارتكاب سرقات وخيانة أمانة، شملت:

شخص قام بتحرير سند أمانة بمبلغ 5500 دينار دون الالتزام بسداده، واعترف بما نسب إليه وأحيل للنيابة العامة.

عامل داخل ورشة سيارات سرق كربون سيارة أحد المواطنين، وتم ضبطه وإحالته للنيابة.

شخص أضرم النار في مقهى بمنطقة مثلث اللطفة، وهو مطلوب في قضية سرقة سابقة، واعترف بالواقعة وأحيل للنيابة.

ثلاثة أشخاص متورطون في سرقة منزل بمنطقة القبائلية شملت شاشتين وهواتف محمولة وأسطوانات غاز ومصوغات ذهبية ومبلغ مالي بقيمة نحو 30000 دينار، واعترفوا أيضاً بارتكاب سرقة أخرى وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وجاءت هذه الضبطيات ضمن جهود مديرية أمن طرابلس المستمرة للحفاظ على الأمن العام وضبط المخالفين.