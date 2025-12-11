ليبيا تشارك بحوار حول «الديمقراطية والسلم والأمن» في المغرب

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية عن مشاركة الدبلوماسية الشبابية الليبية في أعمال برنامج الحوار الإسلامي الإفريقي العربي حول الديمقراطية والسلم والأمن الذي انطلق في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، ضمن فعاليات اختيار مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي.

ونظمت وزارة الشباب والثقافة المغربية البرنامج بالتعاون مع منتدى شباب العالم الإسلامي، بمشاركة شخصيات رفيعة من دول عربية وإفريقية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات معنية بقضايا السلم والتنمية.

وشدّدت الكلمات الرسمية خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية تعزيز قنوات الحوار بين مكونات العالم الإسلامي في إفريقيا والمنطقة العربية ورفع مستوى الشراكات العملية التي تُسهم في دعم قيم الديمقراطية وترسيخ ثقافة السلم وبناء مجتمعات قادرة على مواجهة النزاعات والعنف.

وتضمن البرنامج سلسلة جلسات حوارية ركّزت على مقاربات شمولية تقوم على الوقاية والتربية والحوار، مع التأكيد على تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المعنية للتصدي للتطرف وتعزيز الأمن في الفضاءين الإفريقي والعربي، كما تناول المشاركون تمكين الشباب سياسيًا وإشراكهم في عمليات صنع القرار باعتبارهم عنصرًا أساسيًا لاستدامة السلم والتنمية.

وأوضحت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية أن تنظيم برنامج الحوار الإسلامي الإفريقي العربي يعكس اهتمامًا متزايدًا بإطلاق منصات شبابية عابرة للحدود لتعزيز المشاركة في مجالات السياسة والسلم والأمن، مشيرة إلى أن العديد من المؤسسات الإقليمية في إفريقيا والعالم العربي تعمل على إدماج الشباب في المبادرات المرتبطة بالحوكمة وبناء السلم، استنادًا إلى تجارب أظهرت أهمية أصوات الشباب في مواجهة التطرف ودعم الاستقرار.