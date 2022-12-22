مربية تقتل طفلاً وتدعي سقوطه من مكان مرتفع

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الخميس، تفاصيل واقعة قتل كان الضحية فيها طفل لم ترحمه مربيته التي كان في عهدتها بل أنها ادعت زورا أنه فارق الحياة نتيجة سقوطه من مكان مرتفع.

وبحسب ما أفادت الإدارة في بلاغ، فقد بدأت القصة عندما وردت إشارة لاسلكية من قبل غرفة العمليات بالإدارة العامة للبحث الجنائي مفادها وصول طفل متوفى نيجيري الجنسية إلى مستشفى مركز بنغازي الطبي إثر تعرضه للسقوط من مكان مرتفع وفق ما ذكرت للمستشفى مسعفته وهي نيجرية الجنسية أيضا.

وعلى إثر ذلك، انتقل أعضاء مجموعة التحري التابعة لإدارة التحري والاستدلال بالإدارة العامة للبحث الجنائي رفقة مأمور الضبط إلى المستشفى لإجراء معاينة على الجثمان والتي بينت وجود إصابات سطحية في رأس الطفل المتوفي الأمر الذي ينفي تعرضه لسقوط من مكان مرتفع.

وهنا بدء المحققون بالتفكير في وجود شبهة جريمة جنائية أدت لمقتل الطفل وليس حادث سقوط وهو ما دعا المحققين لاستدعاء والدة الطفل إلى مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي وذلك بعد إعداد رسالة حفظ لجثمان الطفل وإخطار النيابة العامة بذلك.

وخلال الاستدلال مع والدة الطفل وهي نيجيرية الجنسية أفادت بأن الطفل كان وقت الحادث مع مربيته النيجرية التي تعمل على رعايته نظير قيمة مالية.

كما أفادت أنه وبتاريخ الواقعة تلقت اتصالا هاتفيا من جيران المربية يُفيد بأن المربية تقوم بضرب ابنها ضربا مبرحا كما أفادت أيضا أنها ترغب في رفع دعوى جنائية ضد المربية بتهمة قتل أبنها.

على الفور تم استحضار المربية إلى مقر الإدارة والتي اعترفت خلال الاستدلال معها أن سبب وفاة الطفل لم يكن السقوط من مكان عالي كما ادعت وقت إسعافها له للمستشفى، واعترفت المربية أنها من قامت بقتل الطفل عن طريق الخطأ وذلك أثناء ضربها له كونه قام بكسر هاتفها النقال.