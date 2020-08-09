مرتزقة «فاغنر» تنشر منظومة «إس 300» في محيط رأس لانوف

أفادت شبكة “الجزيرة” نقلاً عن مصادر في ميناء رأس لانوف بمنطقة الهلال النفطي شرق ليبيا، بأن مسلحين من شركة “فاغنر” الروسية نشروا منظومة دفاع جوي من نوع “إس 300” (S 300) في محيط مصنع رأس لانوف للبتروكيماويات.«»

واوضحت المصادر أن مسلحي فاغنر نشروا المنظومة على مسافة 250 مترا جنوب المصنع، الذي سيطروا عليه خلال الأيام الماضية برفقة مرتزقة سوريين ومسلحين ليبيين من قوات حفتر.

وأضافت المصادر أن مسلحي فاغنر يقومون بتدريب مسلحين ليبيين ومرتزقة سوريين على أنواع من الأسلحة داخل ورش فنية ملحقة بمصنع راس لانوف للبتروكيماويات.

يُشار إلى أن عناصر فاغنر سيطروا على مرافق نفطية في رأس لانوف الشهر الماضي بدعم من قوات حفتر وطردوا العاملين فيها، واتخذوا أيضا مواقع في مطار رأس لانوف، إذ تقول مصادر إنهم يجهزونه لتنفيذ عمليات عسكرية منه.

يأتي ذلك في حين، حذر رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط من خطر عسكرة المنشآت النفطية وما يمكن أن ينجم عنه على غرار انفجار مرفأ بيروت.

جاء ذلك في كلمة مصورة، نشرتها المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أمس السبت.

وتحدث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن خطر الإغلاقات وتواجد المرتزقة، وتأثير عسكرة المنشآت على السلامة العامة للموظفين والسكان المحليين.

وقال إن عسكرة المنشاءات النفطية وتواجد المرتزقة والتصعيد العسكري يزيد من مخاطر المواد الهيدروكربونية والكيماوية المخزنة في الموانئ النفطية على العاملين والسكان المحليين وقد يتسبب في كارثة أكبر من مرفأ بيروت وسينتج عنها دمار كبير سيخرج ليبيا من السوق النفطية لسنوات طويلة وسيضيع عليها فرص بيعية ستستفيد منها دول منتجة أخرى وستقدر تلك الفرص بمئات المليارات من الدولارات وكذلك سيتطلب إعادة الإعمار عشرات المليارات في ظل محدودية الميزانيات المتاحة، وفق قوله.



وأشار إلى أن نفاد السعات التخزينية للمكثفات سوف يتسبب في توقف إنتاج الغاز المصاحب خلال الأيام القادمة مما سيتسبب في زيادة طرح الأحمال الكهربائية في المنطقة الشرقية بشكل كبير جدا وخصوصا في ظل استنزاف الميزانية المخصصة لاستيراد الوقود لتعويض نقص الغاز الطبيعي ومنتجات المصافي المحلية في الفترة الماضية. ونوه صنع الله بأن الشركات العاملة بالنظام التجاري مثل الشركة الليبية النرويجية ستواجه صعوبات مالية خانقة بسبب توقف إنتاجها.