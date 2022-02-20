مرتزقة فاغنر ينسحبون من مدينة سوكنة ويتجهون إلى قاعدة الجفرة الجوية

أفادت قناة الجزيرة بانسحاب مرتزقة شركة فاغنر الروسية بالكامل من جميع مواقعهم وغرف عملياتهم في مدينة سوكنة ومن الطريق الرابط بين مدينتي ودان وسرت.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر مطّلعة، أنّ مقاتلي فاغنر اتجهوا عقب انسحابهم إلى قاعدة الجفرة الجوية وسط البلاد مصحوبين بكامل عتادهم وآلياتهم المسلحة، وبمنظومات الدفاع الجوي «بانتسير» التي ترافقهم في كل تحركاتهم.

وأوضحت المصادر لقناة الجزيرة أنّه لم تُعرف حتى الآن أسباب انسحاب مرتزقة شركة فاغنر الروسية أو وجهتهم النهائية عقب تجمعهم داخل قاعدة الجفرة الجفرة الجوية وسط البلاد.