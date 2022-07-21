مرتكب جريمة البيضاء.. في قبضة النائب العام، معترفا بجريمته

أعلن مكتب النائب العام إلقاء القبض على المتهم في ارتكاب جريمة الشروع في قتل أحد المواطنين وابنته في مدينة البيضاء.

وأكدت النيابة العامة اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، مشيرة إلى أنه قبض عليه في أحد منازل مدينة القبة، وذلك بالتعاون بين مدريتي الأمن في البيضاء والقبة.

وأوضح مكتب النائب العام أن المستشار الصديق الصور وجّه وكلاءه بمباشرة إجراءات التحقيق في ظرف 24 ساعة؛ ومتابعة الحالة الصحية للمجني عليهما؛ وسماع شهادة كل من يمكن الحصول منه على إيضاحات تعزز الدليل القائم.

وكان مدير أمن البيضاء خالد البسطة قد أكد للأحرار أنّ المقبوض عليه استهدف المواطن محمد مفتاح برصاصة في ساقه وابنته برصاصتين في جسدها؛ مؤكدا أنّهما ما يزالان على قيد الحياة ويتلقيان العلاج.