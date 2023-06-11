مرحبا بمخرجات بوزنيقة.. الرئاسي يتطلع أن يصدر النواب القوانين الانتخابية

أعرب المجلس الرئاسي على لسان الناطقة باسمه نجوى وهيبة عن ترحيبه بنتائج اجتماعات لجنة «6+6» في بوزنيقة.

وقالت الناطقة باسم الرئاسي نجوى وهيبة في تصريح لوكالة «الأنباء الليبية» إنّ المجلس يتطلع إلى أن يصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي.

وأضافت وهيبة أن المجلس ورئيسه محمد المنفي يدعمان كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير إقصائية، ودون تأجيل، حسب تعبيرها.

وأبدت وهيبة استعداد الرئاسي للتشاور الموسع مع كل المؤسسات المعنية والقوى الوطنية؛ بمشاركة البعثة الأممية لضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الأجواء للانتخابات.

يشار إلى أنّ لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة أعلنت في 6 يونيو عن وصولها إلى اتفاق حول القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.