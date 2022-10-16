مرحبة بتسلّمه مهامه.. الحكومة الليبية تُؤكد استعدادها للتعاون مع «باثيلي»

رحّبت الحكومة الليبية المكلفة بتسلم المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باثيلي مهامه رسميا في طرابلس، معربة عن تطلعها للتعاون المشترك مع البعثة الأممية.

وأكّدت الحكومة الليبية المكلفة في بيان لها، حرصها على سلمية التداول السلمي على السلطة، وضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد، وذلك عبر انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية.

وذكرت الحكومة الليبية المكلفة أنها تعمل وتكسب شرعيتها من قرار منح الثقة من قبل مجلس النواب الليبي، إضافة إلى تزكية أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

وأضافت الحكومة الليبية المكلفة، أنّه حرصا منها، على أمن واستقرار الدولة فهي لم تبادر بأي أعمال عسكرية رغم أن سلطة الأمر الواقع في طرابلس مارست كل أساليب التصعيد السياسي والعسكري، وفقا لبيانها.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي وصل الجمعة الماضية العاصمة طرابلس معلنا بدء عمله على القيام بجهود الوساطة من أجل الوصول إلى حل سلمي ومستدام يقوده الليبيون.