مرحبين بنظام المحافظات.. عمداء طرابلس الكبرى يدعمون اللاّمركزية

أعلن عمداء بلديات طرابلس الكبرى خلال لقائهم النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ترحيبهم العمل بنظام المحافظات وإنشاء محافظة طرابلس.

وأشاد الكوني بالوعي والنضج الفكري لعمداء البلديات، وبعد النظر لمصلحة بلدياتهم بتوفير الإمكانيات التي تؤهلها للقيام بمهامها خدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وإفساح المجال للحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة أمور الدولة.

وأكد عمداء البلديات بأنّ نظام اللاّمركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكوّنات الشعب الليبي من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم.

ودعا المشاركون عمداء البلديات في كل مناطق ليبيا إلى أنّ يحذو حذو طرابلس بعودة العمل بنظام المحافظات نظرا لأهميته وما سيحققه من استقرار وتنمية مكانية.