مرشح «ترامب» للخارجية: الصين «غشّت» لتصبح قوة عظمى

قال ماركو روبيو، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لوزارة الخارجية، الثلاثاء، “إن الصين غشت لتصبح قوة عظمى”.

ويريد روبيو في جلسة المصادقة على تعيينه أمام مجلس الشيوخ الأربعاء، الحديث عن الصين والنظام الليبرالي العالمي الذي قال عنه: “عفا عليه الزمن”.

وقال: “لقد رحبنا بالحزب الشيوعي الصيني في هذا النظام العالمي، فاستغلوا كل فوائده ومنافعه، لكنهم تجاهلوا كل واجباتهم ومسؤولياتهم”.

وتتهم الصين من دول عدة، باستخدام التكنلوجيا في التجسس، وسرقة الملكية الفكرية، بالإضافة إلى محاولات التوسع في عدد من البلدان، خاصة النامية منها.

وسيضيف السيناتور الحالي عن ولاية فلوريدا “لقد رحبنا بالحزب الشيوعي الصيني في هذا النظام العالمي، فاستغلوا كل فوائده ومنافعه لكنهم تجاهلوا كل واجباتهم ومسؤولياتهم”.

وروبيو -المولود في ميامي لأبوين كوبيين- معروف بمواقفه المعادية لكل من الصين وإيران، ودعمه الراسخ لإسرائيل. ودعا في السنوات الماضية إلى سياسة خارجية قوية مع “أعداء الولايات المتحدة” ومنهم الصين وإيران وكوبا.

ووزير الخارجية المقبل مؤيد شرس لتايوان، وقد فرضت عليه الصين عقوبات بسبب معارضته الحادة لسياسات بكين في منطقتي شينغيانغ وهونغ كونغ.

وستتمثل مهمة وزير الخارجية المقبل بتنفيذ شعار ترامب “تحقيق السلام عبر القوة”، وهو مفهوم قديم من مفاهيم السياسة الواقعية يريد الرئيس المنتخب نفض الغبار عنه.