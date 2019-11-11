مرشح للرئاسة الجزائرية: سنقف بجانب سوريا إلى أن تتجاوز أزمتها

أكد المرشح الرئاسي الجزائري، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أنه سيعمل على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، إذا انتخب رئيساً للبلاد خلال الاقتراع المقرر الشهر القادم.

حيث قال بن قرينة:

“الجزائر لم تقبل بقطع العلاقات العربية مع سوريا، والتي لعبت دوراً تاريخياً في دعم الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، كما تشكل ارتكازاً مستمراً في محور الانعتاق من الهيمنة الغربية على المنطقة”.

وأضاف: