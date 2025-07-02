مرشح مسلم لمنصب عمدة نيويورك يتحدى تهديدات ترامب: لن أقبل الترهيب ولا الاعتقال

فاز زهران ممداني، المرشح الديمقراطي المسلم لمنصب عمدة نيويورك، بترشيح حزبه في خطوة تاريخية تُعد الأولى لمسلم يصل إلى هذه المرحلة في المدينة الكبرى، رغم ذلك، يواجه ممداني حملة شرسة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهمه بالوجود غير القانوني في البلاد وهدده بالاعتقال وسحب الجنسية، وسط تصاعد التوتر السياسي بينهما.

وفي تصريحات حادة، قال ممداني إن ترامب هدد باعتقاله ووضعه في معسكر اعتقال وترحيله، مؤكداً رفضه القاطع لكل أشكال الترهيب ومحاولات كسر إرادته.

وأوضح أن تهديدات ترامب تأتي بسبب موقفه الداعم لحقوق المهاجرين ورفضه السماح لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بإرهاب سكان المدينة، واعتبر تلك التهديدات هجوماً على الديمقراطية الأمريكية.

وصف ترامب ممداني بـ”الشيوعي المتطرف” وهاجمه بشدة على منصته الرسمية، متهمًا إياه بأنه ليس ذكياً ويستقطب دعم أشخاص لا عقل لهم، في محاولة لتشويه صورته السياسية.

وبرغم الاتهامات، يؤكد خبراء القانون أن موقف ممداني لا ينتهك أي قانون اتحادي، إذ لا توجد قوانين تلزم الحكومات المحلية بمساعدة سلطات الهجرة، وهو ما دعمته حاكمة نيويورك كاثي هوشول وعدد من القادة الديمقراطيين الذين أبدوا تأييدهم ورفضهم لتهديدات ترامب.

هذا وولد ممداني في أوغندا وانتقل إلى نيويورك في سن السابعة، وحصل على الجنسية الأمريكية عام 2018. عمل مستشارًا إسكانياً في “كوينز”، حيث ساهم في برامج منع حبس الرهن العقاري التي تساعد أصحاب الدخل المحدود من غير البيض، وهو ما كان الدافع لدخوله الساحة السياسية.

وتأتي هذه الأحداث في ظل انتخابات عمدة نيويورك المرتقبة، حيث يسعى ممداني لكسر الحواجز السياسية والتأكيد على حقوق المهاجرين وأبناء الجاليات المختلفة في المدينة، متحدياً حملات الترهيب ومستعداً لمواجهة التحديات من أجل مدينته.