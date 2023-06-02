مرضى الكلى في ليبيا.. «وضع حرج».. وإطلاق نداءات استغاثة

دعا رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء محمود أبو دبوس إلى توفير أدوية تثبيط المناعة للمرضى من زارعي الأعضاء بليبيا.

وقال أبو دبوس خلال توجيهه نداء استغاثة، إنّ عدم وجود الأدوية سبب فى حالات وفاة وعودة البعض للغسيل بعدأن تمت زراعة كلى لهم.

وأشار أبو دبوس إلى أنّ الوضع الصحي كارثي بسبب عدم توفر الأدوية، وأن كل نداءتهم للمسؤولين باءت بالفشل، مؤكدا أن الأدوية المصاحبة لمرضى الغسيل غير متوفرة وأن عدد من عاد إلى الغسيل وصل 25 حالة.

وذكر أبو دبوس أنّ حالات الوفيات بلغت 35 وفاة والسبب الرئيسي عدم توفر الأدوية على الإطلاق لزارعي الكلى والكبد، لافتا إلى أنّ الأدوية متوفرة في القطاع الخاص بأسعار باهظة، متسائلا عن طرق نقل وتخزين هذه الأدوية وموافقتها للاشتراطات الصحية من عدمها.

وأوضح أبو دبوس أنّ عدد الزارعين للكلى والكبد ومن يتناولون أدوية تثبيط بلغ 3 آلاف شخص، وعدد مرضى الفشل الكلوي 5500 مريض، موزعون على 89 وحدة وقسم ومركز كلى بليبيا، وقرابة 10 آلاف شخص متابعون لأمراض الكلى بليبيا.