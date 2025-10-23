مرض خطير يقتل ويصيب مئات المرضى في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تفشي وباء الحصبة بوتيرة متسارعة، حيث تم تشخيص نحو 1880 حالة منذ بداية التفشي في الربيع، مع تقديرات تشير إلى أن العدد الفعلي أعلى بكثير.

وبحسب صحيفة معاريف، أسفر الوباء عن وفاة سبعة أطفال دون سن الثانية والنصف، فيما نقل 562 مريضاً إلى المستشفيات، بينهم 53 في وحدات العناية المركزة، وسبعة بحاجة لأجهزة دعم الحياة، ولا يزال أحدهم في حالة حرجة.

هذا وبدأ التفشي في أبريل الماضي في مدن مثل القدس وبيت شيمش وبني برك، وانتشر لاحقاً إلى مدن أخرى، حيث تصنف تسع مدن حالياً كمراكز نشطة للوباء.

وأكدت الوزارة أن معظم المرضى، بما في ذلك جميع الحالات الحرجة والوفيات، لم يتلقوا التطعيم، وهو أمر يمكن الوقاية منه بسهولة بواسطة لقاح فعال.

وأطلقت الوزارة حملة واسعة لرفع معدلات التطعيم، مستهدفة تحقيق نسبة 95% للأطفال من عمر سنة إلى ست سنوات، وقد تم إعطاء 216 ألف لقاح منذ بدء الحملة، ما رفع معدل التطعيم للجرعة الأولى من 83% إلى 89%، وسجلت مدن التفشي الرئيسية زيادات كبيرة في أعداد المطعمين، حيث ارتفعت النسبة في بيت شيمش 630% وفي القدس 500%.