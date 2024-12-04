مرض غامض يقتل العشرات في جمهورية الكونغو

أسفر مرض غامض أصاب جمهورية الكونغو الديموقراطية، عن وفاة العشرات في جنوب غربي البلاد، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأفادت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو، “بأن مسؤولي الصحة في البلاد يحققون في مرض غامض يشبه “الإنفلونزا”.

وذكرت “أنه تسجيل الوفيات في الفترة ما بين 10 و25 نوفمبرالجاري، في منطقة بانزي الصحية بإقليم كوانجو”.

وقال أبولينير يومبا، وزير الصحة الإقليمي، “إن الأعراض تشمل الحمى والصداع والسعال وفقر الدم”، مضيفا أن “ما يتراوح بين 67 شخصا و143 شخصا لقوا حتفهم”.

وأكد المسؤول الكونغولي أنه “من المتوقع وصول فريق من خبراء الأوبئة إلى المنطقة لأخذ عينات وتحديد المشكلة”، مناشدا السكان “بالتزام الحذر والامتناع عن ملامسة جثث الموتى لتجنب التلوث”.

وطلب الوزير الكونغولي من الشركاء الوطنيين والدوليين “الإسراع في إرسال إمدادات طبية للتعامل مع الأزمة الصحية”.

يذكر أنه وبحسب منظمة الصحة العالمية، “تعاني الكونغو من تفشي فيروس “جدري القردة”، مع الاشتباه في 47 ألف حالة إصابة وألف حالة وفاة مشتبه بها”.