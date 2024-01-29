مرض فيروسي يُهدّد الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر

يتزايد عدد الإصابات بمرض “الجلد العقدي” الذي يصيب الثروة الحيوانية بشكل يومي في مناطق الجبل الأخضر، لاسيما مدينة البيضاء، ليصل إلى 1000 إصابة في البيضاء وحدها، وسط مخاوف من انتشار المرض بين الماشية، ما يهدد الثروة الحيوانية في المنطقة.

و”الجلد العقدي” هو مرض فيروسي يصيب بشكل أساسي الأبقار، وبدرجة أقل الأغنام، وينتقل للحيوانات بواسطة الحشرات أو تناول طعام وشراب ملوّث، وتتمثلّ أعراضه في ارتفاع درجات الحرارة والتهاب الجيوب الأنفية وظهور حبوب على الجلد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن صالح سليمان بومباركة مدير إدارة الثروة الحيوانية بمنطقة الجبل الأخضر قوله إن الإدارة رصدت حتى الآن إصابة ما يفوق (950) رأس ، مؤكدا نفوق أكثر من (100) رأس، وهو ما يعني أن حجم النافق في الماشية المصابة يفوق (10%).

وأوضح بو مباركة أن المرض بدأ الانتشار بين الماشية في الجبل الأخضر، عقب إعصار “دانيال” الذي ضرب المنطقة في سبتمبر الماضي، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل لإنقاذ ثروات المواطنين من الضياع.

وتفتقر الفرق البيطرية التي تواجه المرض، إلى أبسط الإمكانيات الطبية والعلاجية لمكافحة المرض، لذلك يبدو من الملح جدا توفير الإمكانات من مبيدات حشرية ولقاحات وتحصينات.

وأشار بو مباركة، إلى أنهم لم يتلقوا أي دعم من الجهات المختصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما فاقم الأزمة، وينذر بتفشي المرض بشكل أكبر إذا لم تتم مواجهته.

ووفقا لمنصة “زويتيس” المتخصصة في مجال الصحة الحيوانية، فإن الجلد العقدي، مرض معدي ينتقل عن طريق الحشرات، والسبب الرئيسي في حدوثه هو فيروس يسمى “نيسلينج فيرس وينتمي لعائلة جدرى الضأن.

وتنصح الشركة بضرورة استخدام طاردات الحشرات، والتحصين المستمر للحيوانات، واستخدام رافعات المناعة، مؤكدة أنه من المهم معرفة شدة المرض أو شدة الأعراض.

وتتمثل أعراض المرض بظهور عقد جلدية، وغالبا ما تكون حرارة الجسم طبيعية، ولا تتأثر شهية الحيوان، أما الأعراض متوسطة، فيضاف لها فقد جزئي لشهية الحيوان، أما الأعراض شديدة، فتشمل انتشار عقد جلدية كبيرة بالجسم، وفقدان للشهية مع إسهال وأعراض تنفسية.

وعادة ما يكون العلاج باستعمال مضاد حيوي مناسب، واستخدام مضاد الحساسية، وينصح بتوفير طارد الحشرات الطائرة.