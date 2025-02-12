مرض «لا علاج له» ينفشّى بولايات أمريكية.. أعراضه وطرق انتشاره!

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية العامة، توسع تفشي مرض الحصبة في غرب ولاية تكساس، بينما تم تأكيد حالة إصابة جديدة عبر حدود الولاية في نيو مكسيكو.

ووفقا لإدارة الخدمات الصحية في تكساس، تم “تسجيل 24 حالة إصابة بالحصبة مرتبطة بظهور الأعراض خلال الأسبوعين الماضيين، وفي تكساس، تم نقل تسعة مرضى إلى المستشفى بسبب الإصابة بالحصبة، وجميع الحالات المؤكدة في مقاطعة جينز”.

وقالت إدارة الصحة في نيو مكسيكو، في بيان صحفي إن “الشاب المصاب في نيو مكسيكو لم يسافر مؤخرا ولم يتعرض لحالات معروفة مرتبطة بتفشي المرض في تكساس”.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، قام مسؤولو الصحة المحليون في مقاطعة جينز “بإنشاء عيادة تطعيم متنقلة الأسبوع الماضي، ويقدمون خدمات فحص للسكان، فيما أعلنت وزارة الصحة في نيومكسيكو عن افتتاح عيادات تطعيم دون موعد مسبق في مدينة “هوبز” بدءا من الأسبوع المقبل”.

ماهو مرض الحصبة؟

“الحصبة هي فيروس شديد العدوى يمكن أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى ساعتين، يسبب الحمى والطفح الجلدي وينتشر عبر الهواء عندما يتحدث الشخص المصاب بالحصبة أو يسعل أو يعطس، ووفقًا للخبراء، لا يوجد علاج طبي للحصبة، ويجب ترك الفيروس يأخذ مجراه، ومع ذلك، فإن أفضل حماية ضد الحصبة هي تلقي اللقاح، وتنتشر الحصبة عن طريق: مشاركة الطعام أو المشروبات مع شخص مصاب بالحصبة، تقبيل شخص مصاب بالحصبة، مصافحة أو مسك الأيدي أو معانقة شخص مصاب بالحصبة، لمس سطح يحتوي على الفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين، من المرأة الحامل إلى الجنين”.

علامات وأعراض الحصبة

يقول الأطباء إن “الأعراض تظهر عادة بعد حوالي ثمانية إلى اثني عشر يومًا من التعرض لشخص مصاب بالحصبة، ولكن هناك أوقات يستغرق فيها ظهور الأعراض ما يصل إلى 21 يومًا أو حتى شهرًا بعد التعرض، وتشمل أعراض الحصبة الأكثر شيوعًا ما يلي: ارتفاع درجة الحرارة، التعب والإرهاق، سعال، عيون حمراء محتقنة بالدم، سيلان الأنف، التهاب الحلق، بقع بيضاء في الفم، ألم في العضلات”.

وفقًا للخبراء، “بعد بضعة أيام من بدء ظهور هذه الأعراض، سيظهر طفح جلدي أحمر اللون ينتشر من وجهك إلى بقية الجسم، يستمر الطفح الجلدي نفسه لمدة تتراوح من سبعة إلى عشرة أيام، ويبدأ الطفح الجلدي على شكل بقع حمراء مسطحة على الوجه ثم يتحرك لأسفل ليغطي جسمك بالكامل،بعد ذلك، قد تظهر بقع بيضاء صغيرة مرتفعة فوق الطفح الجلدي الأحمر والتي تتجمع فيما بعد مع انتشار الطفح الجلدي على الجسم”.

هذا ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، “فإن ما يصل إلى 9 من كل 10 أشخاص غير محصنين معرضون للإصابة بالفيروس إذا تعرضوا له”.

و”شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في حالات الحصبة خلال عام 2024، بما في ذلك تفش في مدينة شيكاغو أصاب أكثر من 60 شخصا”.