مركبة «أوديسوس» تهبط بنجاح على القمر

أكدت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، هبوط مركبة الفضاء “أوديسوس” بنجاح على القمر.

وتمكنت المركبة الأميركية التي لا تضم أي فرق بشرية من الهبوط قرب القطب الجنوبي للقمر.

ونشرت ناسا تغريدة عبر إكس أرفقت بمقطع فيديو لغرفة العمليات المشرفة على المهمة الذين بدؤوا بالتصفيق فرحا بهبوط المركبة، في حين لم تنشر صور أو مقاطع فيديو للحظة الهبوط حتى لحظة نشر الخبر.

وقالت الوكالة الأميركية في تغريدتها “تم توصيل الطلبية إلى القمر”، مضيفة أن مركبة شركة إنتويتيف ماشينز القمرية غير المأهولة هبطت في الساعة 6:23 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.. لتجلب علوم ناسا إلى سطح القمر”.

وفي فبراير عام 2022، انطلقت مهمة “أرتيميس” للعودة الأميركية إلى القمر متوجة بإقلاع أقوى صاروخ في العالم، “إس إل إس”.

ويهدف برنامج “أرتيميس” إرسال أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة إلى القمر. ويرمي إلى إقامة وجود بشري دائم على القمر تحضيرا للتوجه إلى المريخ.