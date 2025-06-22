مركبة مسروقة تتحول إلى ضمان مالي.. والأجهزة الأمنية تتدخل

تمكّن أعضاء قسم المعلومات والتحري بمديرية أمن طرابلس، من ضبط شخص مطلوب في واقعة تتعلق بسرقة مركبة من نوع “هيونداي بورتو”، كانت قد وردت بشأنها بلاغات لدى مركز شرطة عين زارة.

ووفقاً لمحضر جمع الاستدلالات، فإن المتهم قام بتسليم المركبة لشخص آخر يقيم خارج مدينة طرابلس، كضمان مقابل دين مالي قدره 12 ألف دينار، كان قد اقترضه سابقاً ولم يتمكن من سداده، ما دفع الطرف الثاني للاحتفاظ بالمركبة ضماناً للسداد.

وجرى، في إطار التنسيق الأمني بين الجهات التابعة لوزارة الداخلية، التنسيق مع مديرية أمن السهل الغربي التي تمكنت من ضبط المستلم، وتمت إحالة الطرفين إلى مركز شرطة عين زارة، باعتباره الجهة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.