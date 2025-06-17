مركزا شرطة أبوسليم والمدينة ينفذان سلسلة من الضبطيات النوعية في قضايا جنائية

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها مديرية أمن طرابلس لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن داخل أحياء المدينة، تمكن كل من مركز شرطة أبوسليم ومركز شرطة المدينة من تنفيذ عدة ضبطيات ناجحة في قضايا جنائية متفرقة.

ونفذ أعضاء التحري بمركز شرطة أبوسليم عمليات ميدانية أسفرت عن ضبط عدد من المطلوبين في قضايا متنوعة، من أبرزها:

* ضبط شخص متهم بإيذاء جسيم وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، حيث تم الاستدلال معه وإحالته إلى النيابة العامة.

* ضبط شخصين في واقعة سرقة من داخل منزل، وتم استيفاء الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة التي أمرت بإيداعهما السجن.

* ضبط متهم في قضية حريق عمد والتشهير، وقد أحيل إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات الأولية.

* ضبط شخص في قضية سرقة من داخل مركبة، وآخرين في سرقة من داخل مخزن، وأحيلوا جميعاً إلى النيابة المختصة بعد استيفاء محاضر الاستدلال.

وفي السياق ذاته، أعلن مركز شرطة المدينة عن ضبط شخص متهم بسرقة دراجتين ناريتين من مواقع مختلفة داخل المدينة القديمة، وذلك عقب بلاغات تقدم بها مواطنون.

وبفضل جهود التحري، تم التعرف على المشتبه به وضبطه، حيث اعترف بارتكابه الواقعتين، وتم استرجاع الدراجتين وإحالته إلى النيابة العامة.

وتؤكد هذه العمليات أن مراكز الشرطة في طرابلس تواصل تكثيف جهودها الأمنية والاستجابة السريعة للبلاغات، بما يعزز الشعور بالأمان لدى المواطنين ويضمن الاستقرار داخل الأحياء.