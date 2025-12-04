مركز الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب الشمال خلال الساعات القادمة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بأن صور الأقمار الصناعية أظهرت وجود ومضات البرق باللون الأصفر وخلايا رعدية في السحب باللون الأحمر، بدأت تؤثر على مناطق الشمال.

وأشار المركز إلى أن هذه الظواهر الجوية ستؤدي إلى أمطار جيدة خلال الساعات القليلة القادمة، مع توقعات بتركزها بشكل أكبر على المناطق الشمالية الشرقية من البلاد.

وأوضح المركز أن المواطنين في المناطق المتأثرة ينبغي أن يكونوا على استعداد لاحتمال تشكل سيول أو تجمعات مياه مؤقتة، داعيًا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة والتنقل في المناطق المنخفضة والمناطق الزراعية.

وعرفت مناطق الشمال الليبي على مر السنوات بتأثرها بحالات جوية مماثلة خلال موسم الخريف، حيث تصاحبها عادة خلايا رعدية محلية وأمطار متفرقة تسهم في دعم الموارد المائية والزراعة الموسمية.