مركز الأرصاد يكشف تفاصيل الحالة الجوية خلال اليومين المقبلين

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء الصيفية الاعتيادية تسيطر على أغلب مناطق ليبيا، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة على مناطق الشمال، خاصة المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و37 درجة مئوية في مناطق الشمال، وبين 38 و43 درجة مئوية في مناطق الوسط والجنوب، على أن تبدأ بالتراجع اعتبارًا من يوم الجمعة.

وأوضح المركز أن السحب الرعدية تتكاثر مساء الخميس على مدينة بني وليد وبعض المناطق الجبلية، مع توقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، على أن تمتد فرص هطول الأمطار، الجمعة، إلى مناطق متفرقة من الساحل الممتد من رأس أجدير حتى القره بوللي، إضافة إلى بعض مناطق الجبل.

وأشار المركز إلى نشاط الرياح الشمالية على مناطق شرق البلاد، خاصة المرج والجبل الأخضر وصولًا إلى درنة، إلى جانب نشاط الرياح في مناطق الجنوب الشرقي، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في عدد من المناطق.

وأضاف أن الأجواء ستبقى مستقرة نسبيًا ودون تغيرات كبيرة على أغلب أنحاء البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرًا بحريًا، نبه فيه إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية على الساحل الممتد من شحات إلى خليج بومبة، ورياح نشطة على ساحل البريقة، ورياح شمالية شرقية نشطة على ساحل سرت، بسرعة تتراوح بين 25 و30 عقدة.

وأوضح المركز أن ارتفاع الموج على الساحل الممتد من شحات إلى خليج بومبة سيتراوح بين 3 و4 أمتار، داعيًا مرتادي البحر والصيادين إلى توخي الحيطة والحذر بسبب اضطراب حالة البحر في تلك المناطق.

وأضاف أن البحر سيكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على معظم السواحل، بينما يكون مضطربًا على الساحل الممتد من شحات إلى خليج بومبة، مع بقاء مدى الرؤية جيدًا إلى متوسط، ويتراجع على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.